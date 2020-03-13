Челябинск, , 21:15 — REGNUM В Магнитогорске и Челябинске дышать стало легче. В 2019 году воздух там оказался на 3% чище, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании Совета Уральского федерального округа по экологической политике, сообщает пресс-служба главы региона.

По его словам, в рамках нацпроекта «Экология» объём финансирования превысил 1 млрд рублей. Средства были освоены на 99 процентов. А Челябинск и Магнитогорск включены в федеральный проект «Чистый воздух».

Уже 15 предприятий заключили соглашения о сокращении выбросов. Сторонами по соглашениям выступили Минприроды, Роспотребнадзор и областное правительство. В итоге 2024 году в Челябинске планируется снизить выбросы в атмосферу больше чем на 38%, а в Магнитогорске — больше чем на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, совещание прошло в Челябинске 13 марта. Его провёл уральский полпред Николай Цуканов.

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