Москва, , 21:11 — REGNUM В Министерстве финансов Российской Федерации рассказали, куда идут денежные средства, конфискованные у коррупционеров. Об этом сказано в проекте итогового доклада, подготовленного министерством к расширенному заседанию коллегии.

Все денежные средства, конфискованные в ходе коррупционных дел, а также полученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников, попадают в распоряжение Министерства финансов.

Согласно данным Минфина, все эти деньги за 2019 год пошли в бюджет Пенсионного фонда России и были направлены на выплату страховых пенсий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил закрепить в конституции норму об обязательной конфискации имущества коррупционеров.