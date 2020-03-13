Челябинск, , 20:55 — REGNUM В Челябинской области есть определённые изменения экологической ситуации. Об этом на прошедшем в Челябинске заседании окружного Совета по экологической политике заявил уральский полпред Николай Цуканов.

Заседание было посвящено реализации нацпроекта «Экология». Откывая его, Цуканов подвёл итоги двухдневного визита в регион.

«Определённые изменения экологической ситуации в регионе заметны», — сказал полпред. И добавил, что соглашения, заключённые между Росприроднадзором, властями региона, а также предприятиями последовательно исполняются.

«Хотелось бы, чтобы эта работа продолжилась», — сказал Цуканов.

Отметим, заседание прошло 13 марта. Как сообщало ИА REGNUM, Челябинская область является одной из неблагополучных в экологическом плане среди регионов России.