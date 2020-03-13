Москва, , 20:52 — REGNUM Снижение курса рубля повышает конкурентоспособность многих отраслей российской промышленности. Об этом 13 марта заявил журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По словам министра, для большинства отраслей удешевление национальной валюты представлянт собой «определённый плюс», так как повышает их конкурентоспособность на внешних рынках.

Вместе с тем Мантуров констатировал, что целый ряд российских отраслей и предприятий по-прежнему использует значительную долю комплектующих иностранного производства, что не может не повлиять на увеличение цены их конечной продукции.

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