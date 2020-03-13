Рига, , 20:27 — REGNUM В Риге с 13 марта возможность купить билет у водителя исключена. Об этом, как пишет портал Nra. lv, сообщили представители предприятия Rīgas satiksmes, осуществляющего все общественные перевозки в столице Латвии.

Таким образом, по словам источников, Rīgas satiksmes надеется ограничить контакт водителей с пассажирами из-за эпидемии COVID-19.

Отмечается, что решение принято руководством компании в соответствии с логикой введенного с 13 марта 2020 года правительством Латвии режима чрезвычайной ситуации.

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