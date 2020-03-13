Москва, , 20:18 — REGNUM ФАС (Федеральная антимонопольная служба) России возбудила дело о координации цен на медицинские маски в Удмуртии. Об этом заявил глава управления ведомства по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Он уточнил, что всего в России по таким фактам возбуждены дела в отношении нескольких компаний в Красноярске и Санкт-Петербурге. В отношении какой удмуртской компании будут вести расследование, он не уточнил.

«Удмуртия свежая, мы еще не объявляли об этом», — цитирует начальника управления РИА Новости. При этом он добавил, что в целом ситуация с масками на территории страны стабилизировалась, «но не везде».

«Различными мерами, в том числе мерами принуждения, мы воздействуем на недобросовестных участников рынка», — заключил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале активисты ОНФ выяснили, что в Удмуртии продаются чуть ли не самые дорогие маски в России, здесь их стоимость доходит до 25 рублей за штуку. Причём месяцем ранее также фиксировался и дефицит — маски были только в пяти аптеках из 21 торговой точки. В марте вновь был проведён мониторинг, который показал наличие дефицита медицинских масок в аптеках республики. Выяснилось, что из 25 ижевских аптек в наличии средства были лишь в пяти.