Нижний Новгород, , 20:13 — REGNUM Жителям Нижегородской области вернут 500 млн рублей, которые они переплатили за отопление после перерасчёта из-за тёплой зимы, — сообщает NN.ru.

В среднем каждому нижегородцу должны вернуть по тысяче рублей. Новые суммы появятся в платежках за март. По законодательству жители платят за тепло из расчета потребления предыдущего календарного года. В начале каждого года теплоснабжающие организации снимают показания общедомовых счётчиков и узнают реальное потребление тепла, после чего делают перерасчёт.

«В этом году зима была достаточно теплой, поэтому большинству людей деньги возвратят. Тем не менее мы понимаем, что даже небольшая сумма может ударить по кошельку жителей. И если перерасчёт показал, что жильцам дома нужно доплатить за потребленную тепловую энергию, сумма платежа сразу автоматически распределится равными долями на 10 месяцев — до конца года, без каких-либо процентов за рассрочку», — пояснил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.