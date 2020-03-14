Тегеран, , 10:49 — REGNUM Коридор Индия-Чабахар-Афганистан официально начал функционировать с отгрузкой двух контейнеров через Мумбаи, Чабахар и район Догхарун, по словам генерального директора таможенного транзита Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 июня.

Генеральный директор таможенного транзита Ирана Мостафа Аяти выступил перед журналистами и отметил, что груз был отправлен утром из Чабахарской таможни в афганский Герат через таможенную службу района Догхарун.

Кроме того, Аяти отметил, что благодаря отправке этих двух контейнеров на обратном пути из Индии перевозка грузов с использованием книжек МДП в Восточном коридоре была успешно осуществлена.

По словам генерального директора таможенного транзита, ранее этот коридор был открыт властями соседних государств и проходил по афгано-индийскому маршруту на базе 24 книжек международных дорожных перевозок (МДП).

Целью данного маршрута является развитие коридора восточная Индия-Чабахар-Афганистан. Предполагается, что в конечном итоге груз может попасть в страны СНГ через Афганистан.