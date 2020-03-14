Тегеран, , 09:44 — REGNUM В этом году мощности по производству алюминия в Иране увеличатся более чем на 60 процентов по сравнению с прошлым годом, основываясь на Дорожной карте шахт и горнодобывающей промышленности страны и четырехлетнем плане министерства промышленности, рудников и торговли (2018−2021 годы). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 марта.

Статистические таблицы дорожной карты шахт и горнодобывающих отраслей страны свидетельствуют о том, что в 2017 году мощности по производству алюминия в стране достигли 422 000 тонн, а объем производства составил 337 000 тонн и, кроме того, производство алюминиевого порошка составило 220 000 тонн.

В прошлом иранском году (с 21 марта) производство алюминиевого порошка увеличилось на 9 000 тонн и достигло 229 000 тонн, а производство алюминиевых слитков составило 385 тонн.

В этом году производство алюминиевых слитков прогнозируется на уровне 629 000 тонн, а при его реализации будет зафиксирован рост на 244 000 тонн по сравнению с прошлогодними показателями.

Кроме того, ожидается, что мощности по производству алюминия в стране также составят рекордные 775 000 тонн, что будет достигнуто за счет активизации Южного алюминиевого комплекса (Salco).

Согласно документу, для производства алюминиевого порошка в 2020 и 2021 годах предусмотрено производство 267 000 тонн, а в области производства алюминиевых слитков этот показатель составит 629 000 тонн.