Стокгольм, , 08:53 — REGNUM Данные, полученные в результате исследования Статистического управления Швеции, показали, что уровень безработных в стране среди населения в трудоспособном возрасте достиг рекордных 8,2%. Увеличение показателя происходит в период, когда из-за нарастающей эпидемии коронавируса COVID-19 были отменены тысячи рейсов, авиакомпании сократили заработную плату сотрудникам на 20%, крупнейшая сеть отелей Scandic уволила тысячи работников, а по всей стране закрыты рестораны и магазины. Об этом 13 марта сообщила шведская газета Fria Tider.

Согласно данным Статистического управления Швеции, уровень безработицы в стране за февраль текущего года вырос до 8,2%. По сравнению с предыдущим месяцем, данный показатель составлял 7,5%. В феврале 2019 года количество безработных в Швеции равнялось 7,2%.

Тем не менее, специалисты из Статистического управления Швеции отметили, что рост безработицы начал еще до начала эпидемии коронавируса COVID-19, который лишь усилил намечавшуюся тенденцию и сделал последствия столь катастрофическими. В настоящее время в Швеции насчитывается 454 000 лиц в трудоспособном возрасте, не нашедших себе работу, что на 104 000 человек больше по сравнению с февралем 2019 года.

Число безработных женщин составило 218 000 человек, увеличившись на 40 000, а число безработных мужчин — 236 000. Уровень безработицы среди женщин находится на отметке в 8,3%, увеличившись на 1,4 процентных пункта. Для мужчин данная цифра равняется 8,1%. Отмечается, что уровень безработицы особенно высок среди мигрантов.