Ашхабад, , 19:26 — REGNUM В январе 2020 года импорт овощей и фруктов из Турции в Туркмению составил около $981,4 тысячи (72,6 млн рублей по текущему курсу), передает «Trend» со ссылкой на данные турецкого министерства торговли.

По сравнению с январем 2019 год поставки снизились более чем на 39% или почти на $628,5 тысячи (более 46,5 млн рублей по текущему курсу).

Отмечается, что доля Туркмении в общем объеме экспорта турецких овощей и фруктов за первый месяц текущего года составляет лишь около 0,4%.

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