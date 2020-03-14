Стокгольм, , 08:57 — REGNUM Руководство Государственного банка Швеции приняло решение выделить шведским банкам 50 миллиардов евро на условиях займа. Такие меры принимаются с целью обеспечения способности банков выдавать кредиты в условиях кризиса и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. Об этом 13 марта сообщило шведское издание Fria Tider.

В Государственном банке рассчитывают, что деньги, которые коммерческие банки получат взаем на беспроцентной основе, будут выданы в кредит предприятиям, пострадавшим от распространения коронавируса. Однако в пресс-релизе Государственного банка о предоставлении 50 миллиардов евро кредитным учреждениям никак не регулируется вопрос о том, каким образом банкам следует распорядиться этими деньгами.

«Несмотря на то, что мы пока не можем с точностью определить, насколько серьезными будут долгосрочные эффекты от эпидемии коронавируса, мы можем с уверенностью утверждать, что распространение инфекции неизбежно приведет к негативным последствиям для коммерческой сферы. Для того чтобы смягчить потенциальные последствия, необходимо обеспечить способность шведских банков предоставлять кредиты коммерческим предприятиям», — сообщил Государственный банк Швеции в своем пресс-релизе.

«Из-за нестабильности финансовых рынков многим предприятиям, которые играют решающую роль в функционировании шведской экономики, становится трудно обеспечить себе финансирование. Поэтому в сложившейся ситуации крайне важно, чтобы банки продолжали предоставлять им займы. Эти меры можно сравнить со своего рода подстраховкой, в том смысле, что шведские компании, в особенности представляющие малый и средний бизнес, всегда смогут рассчитывать на получение кредита в этой непростой ситуации», — заявил глава Государственного банка Швеции Стефан Ингвес.