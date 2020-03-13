Тамбов, , 19:20 — REGNUM Пассажирский автопарк в Тамбове пополнился новым транспортом. Сегодня, 13 марта, Тамбов получил 15 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Их приобрели в лизинг за счет средств областного бюджета.

Новые автобусы Tambov.gov.ru

Автобусы переданы «Тамбовгортрансу». Все 15 автобусов работают на природном газе — метане, соответствуя высокому классу экологической безопасности «Евро 5+». Для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров салоны оборудованы кондиционерами, видеорегистраторами, камерами обзора за водительским местом и в пассажирском отсеке. Все поступившие в город автобусы имеют низкий уровень пола, что делает их доступными для маломобильных пассажиров.

Цена лизингового контракта на эти 15 автобусов за весь период финансирования в 2019—2024 годы. составит 258, 2 млн рублей. Источником оплаты на 99,9% станут средства бюджета области. В общей сложности расходы бюджета области на обновление автобусного парка Тамбова за 2015−2024 годы составят 631,3 млн рублей.

Власти подчёркивают, что развитие системы пассажирских перевозок является одним из приоритетных направлений деятельности исполнительной власти региона. От своевременного обновления автобусного парка зависит надежность пассажирских перевозок

Начиная с 2015 года, на городских маршрутах уже работают 42 автобуса на метане. В 2015—2016 годах приобретение 36 автобусов стало возможным благодаря субсидии на закупку техники, работающей на газомоторном топливе в размере 88,4 млн рублей, предоставленной бюджету региона из федерального бюджета по подпрограмме «Автомобильная промышленность» госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».