Стокгольм, , 09:10 — REGNUM Согласно прогнозам, коммерческий оборот туристических фирм Швеции в 2020 году может сократиться вдвое — с 6 до 3 миллиардов евро. Об этом 13 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

«Ситуация очень напряженная, происходит стремительное падение продаж», — заявил генеральный секретарь Ассоциации шведских туристических агентов и туроператоров Дидрик фон Сет.

Спрос на покупку путевок и заграничные поездки в Швеции полностью исчез за последние дни. Обычно за год оборот шведских туристических операторов и агентов составлял около 6 миллиардов евро. Однако в ситуации распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и резкой приостановки продаж, по оценкам самих представителей индустрии, оборот в отрасли может сократиться вдвое и в текущем году составить 3 миллиарда евро.

Кроме того, как заявил Дирик фон Сет, с момента введения в Швеции запрета на организацию мероприятий, количество участников которых превышает 500 человек, турфирмам пришлось отменить многие внутренние поездки по стране. В сложившейся ситуации лицо, продавшее путевки на такие поездки, обязано осуществить возврат средств.

В качестве антикризисных мер шведское правительство выступило с предложением, согласно которому туристические агенты и фирмы смогут в упрощенном порядке получить кредиты в государственном финансово-кредитном учреждении Almi, однако представители индустрии настаивают на том, что для того, чтобы 300 туристических компаний не обанкротились, необходима прямая государственная поддержка. Такое требование они обосновывают тем, что именно на государстве лежит ответственность, за введенные им запреты и ограничения.