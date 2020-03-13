Ростов-на-Дону, , 19:01 — REGNUM В Ростовской области на основании опроса жителей региона создадут «Народный рейтинг» управляющих компаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 13 марта.

«Мнение людей, для которых работает отрасль, является превалирующим в оценке деятельности жилищно-коммунального хозяйства. Необходимо широко привлечь самих граждан к контролю и сформировать народный рейтинг управляющих компаний», — отметил глава региона Василий Голубев.

Более 30 тыс. жалоб на работу управляющих компаний поступили от жителей региона в 2019 году. Создание рейтинга позволит решить проблемы с качеством предоставляемых услуг.