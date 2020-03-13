Лондон, , 18:51 — REGNUM Нефть марки Brent снова опустилась к $33 в ходе торговой сессии 13 марта, после кратковременного подъема выше $35 за баррель.

К настоящему моменту майские фьючерсы Brent выросли на 23 цента (0,69%), до $33,45 за баррель. Максимумом торгов для марки пока являются $35,77 за баррель.

Апрельские фьючерсы WTI поднялись на пять центов (0,16%), до $31,55 за баррель. Ранее WTI достигла максимума в $33,84 за баррель.

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