Брюссель, 13 марта 2020, 18:29 — REGNUM О продлении на полгода Европейским союзом санкций против России сообщается в заявлении Совета ЕС от 13 марта.
Напомним, ЕС каждые полгода продлевает антироссийские санкции, введённые в 2014 году «за Крым» и «за Донбасс». Очередные полгода истекают 15 марта.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на политику санкций, руководство ЕС отмечает важную геополитическую роль России, в том числе на своих юго-восточных рубежах, а также вред для экономики ряда европейских стран от российских контрсанкций.
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