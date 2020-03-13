Архангельск, , 18:21 — REGNUM В 2019 году Уполномоченный по правам предпринимателей в Архангельской области Ольга Горелова получила 247 обращений от представителей бизнеса. Это в полтора раза больше, чем годом ранее.

Как сообщили ИА REGNUM в аппарате Уполномоченного, основные темы обращений связаны с налоговой нагрузкой, дополнительными затратами и долгами по госконтрактам.

Напомним, Архангельская область — одна из самых дорогих для ведения бизнеса. Многие предприниматели перерегистрируются в других регионах, где налоговая ставка оставляет 2−5%. Чтобы удержать бизнес, в 2019 году в регионе снизили налог для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения.