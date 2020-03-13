Евпатория, Крым, , 18:02 — REGNUM В Евпатории реконструируют трамвайные пути под новые трамваи, которые должны заменить в течение 2020 года. Об этом 13 марта на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Планируется реконструировать 8 километров трамвайного пути под новые трамваи, проект на сегодняшний день находится на стадии экспертизы», — отметил Аксёнов.

По его словам, узкоколейный трамвай — это один из символов Евпатории.

«Это своеобразная «фишка», как сейчас принято говорить. Власти Крыма и я лично сделаем все необходимое, чтобы все наши старые добрые традиции обретали новую жизнь», — добавил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Евпатории представили новый трамвай разработки АО «Уралтрансмаш», стоимостью от 28 до 30 млн рублей. В 2020 году в городе планируют заменить весь подвижной состав. По предварительным данным на это потребуется порядка 1 млрд рублей.

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