Евпатория, Крым, , 17:49 — REGNUM В 2020 году планируется заменить весь подвижной состав и провести реконструкцию сетей в Евпатории, закупить 27 новых трамваев. Об этом 13 марта на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В Евпатории презентовали новый трамвай разработки АО «Уралтрансмаш». Вся база города будет модернизирована и обновлена. Уверен, что это обеспечит безопасность и комфорт для пассажиров», — отметил Аксёнов.

По его словам, стоимость одного трамвая модели 71−411 составляет от 28 до 30 млн рублей в зависимости от особенностей комплектации

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на заседании комитета Общественной палаты Крыма сообщили, что в Евпатории практически на 100% изношены трамвайные пути, а на их реконструкцию и развитие необходимо около 3,5 млрд рублей.

Об этом: В крымской Евпатории «сгнили» почти все трамвайные пути