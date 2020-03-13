Москва, , 17:47 — REGNUM Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что Российской Федерации какое-то время придется жить в «новой устойчивой реальности» с ценой на нефть в $35 за баррель. Об этом он заявил журналистам сегодня, 13 марта.

По словам Белоусова, России какое-то время придется жить в «достаточно новой устойчивой реальности» с ценами на нефть в районе 35 долларов за баррель.

«Возможен отскок вниз в силу целого ряда причин, ну и всегда остается вероятность того, что будет восстановлено соглашение (со странами ОПЕК+ — ИА REGNUM) в каком-то формате, и цены пойдут вверх», — сказал чиновник.

Кроме того, Белоусов подчеркнул, что задача запуска нового инвестиционного цикла в российского экономике не отменяется даже несмотря на возникшие сложности.