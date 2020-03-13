Рига, , 17:43 — REGNUM Служба государственных доходов (СГД) Латвии объявила, что с 13 марта по 14 апреля сотрудники ведомства приостанавливают обслуживание клиентов в офисах, а также в государственных и муниципальных центрах, и переходят на удалённую систему работы. Об этом пишет портал Dienas Business.

По данным журналистов, все услуги граждане Латвии смогут получать в электронном виде, пользуясь системой Электронного декларирования (EDS), а также, при необходимости, они смогут получать справки по единому консультационному телефону СГД.

Отмечается, что все ранее объявленные семинары и публичные встречи отменены. Решение принято руководством компании в соответствии с логикой введенного с 13 марта 2020 года правительством Латвии режима чрезвычайной ситуации из-за эпидемии COVID-19.