Рим, , 17:29 — REGNUM Италия, пострадавшая от коронавируса больше всех других стран ЕС, получит «всё, чего просят» её власти, заявила на пресс-конференции в пятницу, 13 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она также отметила, что в ближайшее время помощь от Еврокомиссии может получить и еще одна страна-член ЕС — вероятно, речь идет об Испании. Общий объем финансовых мер для минимизации последствий распространения коронавируса в ЕС составит 37 млрд евро.

Кроме того, на время распространения коронавируса власти ЕС готовы смягчать правила так называемого «пакта о стабильности», то есть разрешать странам-членам тратить больше средств и наращивать дефицит, подтвердила фон дер Ляйен.

По данным на 12 марта, от коронавируса в Италии умерли 1016 человек, количество жертв за сутки выросло более чем на 20%. Всего коронавирусом заражены 12 839 человек, что также более чем на 20% больше, чем днем ранее. Выздоровели 1258 граждан, в сравнении с данными 11 марта этот показатель увеличился также на 20%.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров, заведений общественного питания и торговых заведений (за исключением аптек, продуктовых и табачных магазинов, АЗС и т.п.), гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.