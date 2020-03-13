Рига, , 17:26 — REGNUM Глава АirBaltic Мартиньш Гаус объявил об очередных планах сокращений персонала компании, речь идёт об увольнении более 400 сотрудников. Об этом пишет портал Dienas Business.

По его словам, всего в компании занято 1800 человек.

Гаус напомнил, что из-за стремительного распространения COVID-19 в течение трёх ближайших месяцев AirBaltic была вынуждена отменить 3700 рейсов и закрыть 23 маршрута из 100. После того, как эпидемия пойдёт на спад, предприятие восстановит закрытые сейчас маршруты, считает он.

Напомним, в 2019 году компания AirBaltic перевезла более 5 млн пассажиров.

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