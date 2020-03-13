Москва, , 17:23 — REGNUM 1648 сотрудников компании «Россети» в составе 497 бригад, а также 491 единицы техники, задействованы в восстановлении электроснабжения в 17 субъектах РФ, пострадавших от воздействия штормового циклона. Как сообщили в пресс-службе компании, ход работ лично контролирует генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

Наиболее сложная метеообстановка сохраняется в отдельных регионах Центрального федерального округа, где продолжает идти мокрый снег, ветер достигает порывов до 30 метров в секунду. Несмотря на тяжелейшие условия работы, время восстановления подачи электричества энергетиками «Россетей» не превышает 2 часов.

Особо напряженной остается ситуация в Тверской области. Последствия штормового циклона в настоящее время устраняют 447 человек в составе 141 бригады. В район для усиления группировки «Россетей» были направлены дополнительные силы энергетиков из соседних субъектов в количестве 890 человек в составе 121 бригады и 259 единиц техники. По вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться в контакт-центры дочерних предприятий группы.

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