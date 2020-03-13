Тюмень, , 17:03 — REGNUM В Тюменской области продаётся лишь 24% вторсырья с мусоросортировочных заводов. Остальное копится на складах, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на совете по экологической политике с участием полпреда президента в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым 13 марта.

Александр Моор считает, что необходимо принять системные меры по стимулированию спроса на вторсырьё.

Напомним, мусоросортировочный завод в Тюмени введён в эксплуатацию в августе 2018 года. В процессе сортировки на заводе отбираются такие полезные фракции, как чёрные и цветные металлы, стекло, картон, ПЭТ, бумага и так далее. Мусор, не поддающийся вторичной обработке, прессуется и утилизируется на городском мусорном полигоне.