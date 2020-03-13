Санкт-Петербург, , 17:06 — REGNUM В связи с угрозой коронавируса в Северной столице отменили XIV Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса. Об этом 13 марта сообщили в Смольном.

Мероприятие организовывал комитет по внешним связям, оно должно было состояться с 18 по 20 марта. На официальном сайте конгресса говорится, что его перенесли.

Ежегодный Петербургский Партнериат считается одним из крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий города в области развития экономического сотрудничества и межрегиональных связей.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Петербурга Александр Беглов сегодня подписал постановление, согласно которому в городе ограничены массовые мероприятия численностью свыше 1 тыс. человек, а также введены другие карантинные меры.

Ранее стало известно об отмене форума российского и финского бизнеса в Петербурге.

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