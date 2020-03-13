Москва, , 16:57 — REGNUM Профицит внешней торговли России в январе 2020 года снизился на 13% в годовом выражении. Такие данные приводит 13 марта пресс-служба Банка России.

По оценке регулятора, положительное сальдо внешней торговли в январе составило $12,484 млрд против $14,411 млрд за аналогичный период прошлого года.

Согласно сообщению, объем экспорта России в январе снизился на 4,3% в годовом выражении и составил $29,525 млрд, а объём импорта вырос на 3,7% — до 17,041 млрд.

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