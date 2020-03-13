Москва, , 16:50 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю со 2 по 10 марта выросла на одну копейку и достигла 44,93 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За этот же период средняя цена на дизельное топливо понизилась на одну копейку — до 48,13 рубля.

По состоянию на 10 марта средняя цена на литр бензина марки АИ-92 составляла 42,52 рубля, марки АИ-95 — 45,93 рубля, марки АИ-98 — 52,02 рубля.

По данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 16 центрах субъектов Федерации. Наибольшее подорожание отмечено в Петропавловске-Камчатском — на 1%.

Снижение цен на бензин зафиксировано в Оренбурге — на 0,5%, Нальчике и Майкопе — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за неделю цены на бензин в среднем не изменились.