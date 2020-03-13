Москва, , 16:49 — REGNUM С помощью обрушения цен на нефть Саудовская Аравия поддерживает американскую экономику и при этом наносит очень болезненный удар по президенту США Дональду Трампу. Об этом 13 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что власти Саудовской Аравии намерены продавать нефть по 25 долларов за баррель.

«Это поле боя. Нам объявили нефтяной газават, потому что мы не поддались на шантаж. Объявили саудиты. Это способ поддержать американскую экономику. И при этом нанести очень болезненный удар по Трампу. Для американской экономики дешевая нефть — это хорошо. Но есть сектор добычи сланцевой нефти и сланцевого газа. Там, включая смежные производства, заняты 300 тысяч человек, и они являются ядерным электоратом Трампа. И дешевая нефть для сланцевой отрасли означает большие потери. И 25 долларов за баррель это выстрел в голову из гранатомета», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация что власти Саудовской Аравии обещали поставить на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ЕС нефти в три раза больше обычного по — 25 долларов за баррель.