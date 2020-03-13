Москва, 13 марта 2020, 16:49 — REGNUM С помощью обрушения цен на нефть Саудовская Аравия поддерживает американскую экономику и при этом наносит очень болезненный удар по президенту США Дональду Трампу. Об этом 13 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что власти Саудовской Аравии намерены продавать нефть по 25 долларов за баррель.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация что власти Саудовской Аравии обещали поставить на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ЕС нефти в три раза больше обычного по — 25 долларов за баррель.