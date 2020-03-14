Москва, , 00:05 — REGNUM Совфед обсудит поправки в федеральный бюджет на 2020−2022 годы и продажу акций Сбербанка правительством РФ, сообщает ИА REGNUM.

Закон предусматривает увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 млрд рублей — до 19,7 трлн рублей, в 2021 году — на 556,9 млрд рублей, до 21,2 трлн рублей, в 2022 году — на 677,6 млрд рублей, до 22,44 трлн рублей.

В целом поправки призваны обеспечить реализацию мер, предложенных главой государства федеральному собранию. Дополнительные средства на эти цели составят 1 трлн 848 млрд рублей, соцгарантии предусмотрены на трехлетку: с 2020 по 2022 годы. Средства пойдут на расширение программы по выплате маткапитала, открытие новых бюджетных мест в вузах, а также доплат за классное руководство.

Кроме того, Совфед обсудит продажу акций Сбербанка правительству РФ. Минфин купит 52,3% обыкновенных акций у ЦБ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).