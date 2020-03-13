Ханты-Мансийск, , 16:22 — REGNUM В регионах «тюменской матрёшки» наблюдается недостаток транспорта, работающего на газомоторном топливе. Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов на совете по экологической политике 13 марта.

Полпред подчеркнул, что при работе транспорта на газомоторном топливе выбросы автомобиля сокращаются на 80%. Кроме того, стоимость кубометра метана — 15−16 рублей, а литр дизельного топлива — 45−47 рублей.

Николай Цуканов призвал власти ХМАО и ЯНАО активизировать работу по переходу на газомоторное топливо общественного и коммунального транспорта, а также планомерно создавать инфраструктуру для заправки природным газом.