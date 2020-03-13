Красноярск, , 17:32 — REGNUM Открытие в аэропорту Красноярска хаба авиакомпании «Аэрофлот», ранее запланированное на 29 марта, переносится на июнь в связи с ситуацией, вызванной распространением в мире нового коронавируса. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба авиакомпании.

Намерение «Аэрофлота» открыть на базе международного аэропорта Красноярска свой хаб для базирования нескольких самолётов Boeing-737 и Sukhoi Superjet-100 было озвучено заместителем генерального директора авиакомпании на Красноярском экономическом форуме 2019 года.

Наличие в крупнейшем промышленном центре Сибири второго, после московского «Шереметьево», базового аэропорта позволяет «Аэрофлоту» запустить новые рейсы в города Китая и Юго-Восточной Азии, активизировать свою деятельность на сибирских и северных направлениях.

В распространённой авиакомпанией информации уточняется, что решение о переносе официального открытия хаба на июнь было принято с учётом «сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановки», которая привела к резкому сокращению авиаперевозок на планируемых направлениях.

Напомним, в марте 2019 года руководство Красноярского края, «Аэрофлот» и международный аэропорт «Красноярск» подписали соглашение о создании хаба (авиационного транспортного узла) группы «Аэрофлот» в Красноярске.

Красноярск станет для «Аэрофлота» вторым базовым аэропортом, в нём будут базироваться современные самолёты, включая отечественные SuperJet 100. Начало работы хаба запланировано на 2020 год. Предполагается, что к 2023 году пассажиропоток компании «Аэрофлот» в Красноярске сможет достичь 1 млн человек.

Читайте также: Красноярский экономический форум: итоги основного дня