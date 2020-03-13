Магнитогорск, Челябинская область, , 16:13 — REGNUM Согласно экологической стратегии ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Магнитогорск к 2025 году станет «чистым городом», снизив показатель комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) до уровня меньше 5 единиц. Текущий показатель КИЗА в Магнитогорске — 6,2, что в 2,2 раза ниже, чем в 2017 году (15,2). Об этом рассказал на совещании при полномочном представителе президента в Уральском федеральном округе генеральный директор ММК Павел Шиляев.

По словам Шиляева, снижение КИЗА стало возможным благодаря действиям ММК: комбинат, стремясь уменьшить негативное воздействие производства на окружающую среду, реализует масштабную экологическую программу. В 2015—2019 годах ММК инвестировал в строительство природоохранных объектов более 20 миллиардов рублей.

«В результате валовые выбросы вредных веществ в атмосферу были сокращены на 14,6 тысяч тонн в год по сравнению с 2015 годом. По итогам 2018 года Магнитогорск был исключен Министерством природных ресурсов и экологии из списка городов с наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферы», — отметил гендиректор ММК.

Сокращения выбросов комбинат добился благодаря вводу в эксплуатацию в 2015—2019 годах новых, современных агрегатов, оснащенных природоохранными объектами: новой сероулавливающей установки №2, газоочистной установки в электросталеплавильном цехе, систем аспираций доменных печей и новой аглофабрики №5. Кроме того, комбинат перешел на замкнутую оборотную систему водоснабжения.

«Переход исключил сбросы (загрязняющих веществ) в Магнитогорское водохранилище», — пояснил Шиляев.

ММК продолжит работу по сокращению воздействия на окружающую среду, заверил генеральный директор компании: за период 2018—2025 годов в природоохранную деятельность планируется инвестировать 38,1 миллиарда рублей. Среди запланированных проектов — строительство комплекса коксовой батареи №12 и новой доменной печи №11, а также реконструкция цеха улавливания и биохимической установки и газоочистных установок сталеплавильного передела.