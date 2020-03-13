Ташкент, , 16:13 — REGNUM Узбекистан ставит цель увеличить к 2030 году до 25% долю ВИЭ (возобновляемые источники энергии) в общем объеме производства электрической энергии, сегодня этот показатель составляет 10%, говорится в сообщении Минэнерго Узбекистана.

«За 10 лет планируется построить солнечные электростанции общей мощностью 5000 МВт и ветровые электростанции на общую мощность 3000 МВт. С этой целью в настоящее время Министерством энергетики при содействии Всемирного Банка, Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития осуществляется комплекс мер по конкурсному отбору инвесторов для реализации данных проектов, которые будут реализованы за счет прямых иностранных инвестиций», говорится в сообщении.

Сообщается, что уже к концу 2021 году в Узбекистане планируется ввод в эксплуатацию двух фотоэлектрических (солнечных) электростанций по 100 МВт каждая.

В 2019 году в Узбекистане при поддержке Международной финансовой корпорации IFC был проведен первый этап международных тендерных торгов, результаты которых были объявлены 4 октября. Тендер проводился на строительство первой ФЭС мощностью 100 МВт в Навоийской области.

В первом этапе международного тендера приняли участие 23 компании из КНР, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии, Южной Африки, России, Испании, Норвегии и Франции, из которых пред-квалификационный отбор прошли 11 компаний.

Тендерные коммерческие предложения были предоставлены 5 компаниями: «Acwa Power» (Саудовская Аравия); «Jinko Power» и «Aljoimah Energy & Water Consortium» (КНР/Саудовская Аравия); «Masdar» (ОАЭ); «TBEA Xinjianing Sunoasis Co Ltd» (КНР) и «Total Eren» (Франция).

По результатам изучения и оценки технических и коммерческих предложений претендентов, тендерной комиссией победителем первого этапа международного тендера была объявлена компания «Masdar» (ОАЭ) с тарифом 2,679 центов США за 1 кВт. ч выработанной электроэнергии и сроком строительства в течение 12 месяцев. По оценке экспертов из ОАЭ, солнечная электростанция будет производить 260 млн. КВт•ч электроэнергии в год.

С начала этого года ведется работа по организации второго этапа тендерных торгов по данному проекту. В рамках «Scaling solar II» объявлен тендер на строительство в Самаркандской и Джизакской областях Узбекистана двух фотоэлектрических станций (ФЭС) мощностью по 200 МВт каждая.

Также, что с участием компании «Masdar» будет реализован проект по строительству в Узбекистане ветровых электростанций. Планируется построить ветрогенераторы общей мощностью 500 МВт рядом с городом Зарафшаном.

При поддержке Азиатского банка развития Министерством энергетики 1 февраля 2020 года объявлен запуск первого пилотного проекта по строительству ФЭС в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Согласно проекту будет построена солнечная электростанция мощностью не менее 200 МВт переменного тока, включая новую подстанцию напряжением 220 кВ и линию электропередачи протяженностью 52 км для подключения к подстанции напряжением 500 кВ «Сурхан».

Компанией «TOTAL Eren» (Франция) будет построена фотоэлектрическая станция в Нурабадском районе Самаркандской области. Соответствующее соглашение о строительстве и эксплуатации ФЭС общей мощностью 100 МВт было подписано в сентябре 2019 года.

С другой крупной компанией — ACWA Power (Саудовская Аравия) подписано соглашение о строительстве ветряной электростанции мощностью 500−1000 МВт. При этом инвестиции составят 550−1,1 млрд долларов. Срок ввода в эксплуатацию ветряной электростанции намечен на 2023 год.

«Число проектов в сфере ВИЭ, поэтапно реализуемых в Узбекистане, постоянно растет. Предложения инвесторов по данным проектам, ни один из которых не подразумевает предоставления государственных гарантий, красноречиво свидетельствует о значительном росте интереса крупных игроков энергетического рынка к серьезной работе в республике», говорится в сообщении.