Москва, , 16:00 — REGNUM Перспективы восстановления нефтяных котировок пока не очевидны. Торговая война между нефтяниками выходит на новый уровень, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Саудовская компания Saudi Aramco на данный момент уже подтвердила запросы ряда европейских покупателей на поставку дополнительных объемов нефти с погрузкой в апреле. Более того, по данным новостного агентства Рейтер Саудовская Аравия активизировала переговоры с переработчиками нефти о поставках сырья в первую очередь к тем, кто перерабатывает нефти марки Urals.

Фактически своими действиям саудиты переходят от слов к действию и начинают бороться за клиента, демпингу цены. При этом пытаются подвинуть именно российские компании. Теперь стоит ждать ответной реакции в том числе со стороны России и других участников, решивших также нарастить добычу.

Технически нефть марки Brent по-прежнему находится в нисходящем тренде. Ожидается падение к локальному минимуму $31,02 за баррель. Однако эта цель будет отыграна после локальной коррекции.

На данный момент первая коррекционная цель находится на отметке $36,46 за баррель. В случае пробоя уровня, рост может продолжиться в район $40 за баррель», — считает эксперт.

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