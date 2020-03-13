Тбилиси, , 16:27 — REGNUM Коммерческие банки Грузии реструктурируют кредиты тем компаниям, которые в этом нуждаются. Об этом сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария, во время представления антикризисного плана по снижению экономических последствий из-за вспышки коронавируса COVID-19, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Банковский сектор в течение ближайших трех-четырех месяцев обеспечит реструктуризацию займов всех тех компаний, которые будут объективно нуждаться в этом», — рассказал глава грузинского правительства.

Он подчеркнул, что это позволит сохранить в туристическом секторе около 100 млн лари. Также Гахария рассказал о договоренности с банками в случае необходимости освободить от выплат по кредитам и физические лица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии наблюдается сильный спад потока туристов на фоне распространения коронавируса. Для смягчения экономических последствий правительство проводит ряд мер. Ранее было объявлено об отсрочке по налогам для компаний и туристического сектора. Также правительство взяло на себя выплату процентов по кредитам владельцам гостиниц.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Грузии выплатит проценты по кредитам за владельцев гостиниц