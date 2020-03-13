Тбилиси, , 16:14 — REGNUM Работающим в сфере туризма и в связанных с ним направлениях компаниям и самозанятым гражданам Грузии будет на четыре месяца отсрочена выплата налогов. Об этом 13 марта заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, представляя антикризисный план по снижению экономических последствий из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Правительство на 4 месяца <…> отсрочит имущественный и подоходный налоги для связанных с туризмом таких отраслей и компаний, которые работают в гостиничной и ресторанной сфере, а также это относится к туристическим агентствам, транспортным компаниям, экскурсионным компаниям и другим сферам», — сказал Гахария.

Он добавил, что, по расчетам, вводимая мера коснется 18 тыс. компаний и 50 тыс. самозанятых. Это позволит в течение периода с марта по июнь оставить в сфере туризма порядка 100 млн лари.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гахария также сообщил, что правительство за владельцев гостиниц в течение трех месяцев будет выплачивать проценты по кредитам.

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