Владивосток, , 15:29 — REGNUM Предприниматели в Приморье просят помощи у властей: из-за угрозы коронавируса закрыты границы с соседними Китаем и Южной Кореей, туристический бизнес потерял 60% клиентов. Несут убытки производители продуктов и непродовольственных товаров, передает 13 марта Общественное телевидение России.

Без работы уже сейчас тысячи человек. В ближайшие время власти региона планируют организовать круглый стол и вместе предпринимателями обсудить возможные выходы из с ситуации.

Предприниматель Дмитрий Павлов проводит экскурсию по своему музею трепанга, единственному в мире. Трепанг обитает в Японском море и считается лекарством от многих болезней. Особенно его ценят туристы из Азии, еще недавно их бывало здесь до тысячи в день.

В магазине при музее они скупали морские деликатесы, дикоросы, мёд и изделия из золота. Сейчас, когда границы с соседними Китаем и Кореей закрыты, большинство сотрудников Дмитрий отправил в отпуск.