Москва, , 15:28 — REGNUM Японская компания Nissan реализовала в феврале 2020 года на 7% меньше автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Всего на российском авторынке в прошлом месяце было продано 5725 машин японской марки. При этом за два первых месяца 2020 года дилерам Nissan удалось продать 10 663 машины — на 4% меньше. При этом автокомпания заняла восьмое место по продажам среди автопроизводителей, представленных в России. Доля Nissan составила 4,9%.

Самой популярной моделью компании в феврале 2020 года стал кроссовер Qashqai, продажи которого выросли на 26%, до 2608 экземпляров. Вторая строчка принадлежит Nissan X-Trail, чьи продажи, наоборот, упали на 14%, до 1986 единиц.

Напомним, в 2019 году на заводе Nissan в Санкт-Петербурге была выпущена 27 291 модель Qashqai — на 3% больше, чем в 2018 году.

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