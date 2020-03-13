Москва, , 14:54 — REGNUM Ситуация с региональными бюджетами и ранее была не слишком радужной, а обвал цен на нефть, резкое ослабление рубля, а также проблемы, вызванные коронавирусом, ставят те регионы, которые балансировали на хрупкой грани профицита своих бюджетов, в ситуацию, когда о росте доходов на время придется забыть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя возможные потери резервов регионами России.

«Более того, подавляющему большинству из них может потребоваться дополнительная помощь из федерального бюджета. Надо отчетливо понимать, что не только Россия в целом зависит от стоимости энергоносителей на мировых рынках, но и те края, области и республики, где эта нефть (да и газ) добываются, несут убытки, когда стоимость углеводородов так резко и глубоко обваливается.

Обрушение курса рубля неизбежно приведет и к росту цен на большинство товаров, как импортируемых из-за рубежа, так и производимых в нашей стране, увеличению издержек, снижению рентабельности производств.

И если те регионы, которые считались безнадежно депрессивными и глубоко дотационными, просто останутся таковыми же, то обидней всего за тех, кто долгими стараниям и эффективным управлением добился позитивной динамики, а теперь из-за воздействия внешних факторов вынужденно откатится назад.

Впрочем, есть надежда, что критически опасная ситуация продлится недолго и Россия не испытает столь тяжелых шоков, через которые она проходила в 2008-м и 2014—2015-м годах», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным агентства «Национальные кредитные рейтинги», превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году.

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