Москва, , 14:45 — REGNUM Заявления главы Счётной палата Алексея Кудрина о ВВП и вероятном росте бедности являются мнением опытного экономиста, однако ориентироваться только на эту точно зрения нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Кудрин — это очень опытный экономист. Он выступает со своей точкой зрения. Ориентироваться на одну эту точку зрения нельзя», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что необходимо рассматривать «это всё в комплексе, в том числе оценки правительства, оценки статистических ведомств».

Песков отметил, что международные и российские рынки на сегодня находятся «в состоянии пилы», поэтому необходимо понять тренд более детально, прежде чем делать заключения.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Счётной палаты России Алексей Кудрин ранее заявил, что все меры социальной поддержки, которые предложил президент России Владимир Путин для снижения уровня бедности в стране, в итоге не достигнут цели. По мнению Кудрина, уровень бедности в 2020 году не только не снизится, но возможно, и увеличится.

Также глава Счётной палаты также заявил, что в 2020 году федеральный бюджет России при цене 72 рубля за доллар и стоимости барреля нефти в 35 долларов потеряет 3 млрд рублей, при этом рост экономики будет нулевой.

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