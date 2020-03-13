Нижний Новгород, , 14:45 — REGNUM Проект строительства транспортной развязки на улице Циолковского в Сормовском районе Нижнего Новгорода получил положительное заключение госэкпертизы, — об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Развязка должна решить транспортную проблему — «железнодорожная линия фактически отсекает от остального города северо-западную часть Сормовского района, где живут около 55 тысяч человек. Она становится причиной ежедневных пробок».

Над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. Жилые дома от дорожного шума предполагается отделить шумозащитными экранами.

Строительство развязки должно начаться в мае и продлиться полтора года. 1,1 млрд рублей выделит федеральный бюджет, 393 млн — областная казна.