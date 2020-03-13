Москва, , 14:41 — REGNUM За обвалом фондового рынка не последовало длительного экономического спада или рецессии в США. Многое в этот день случилось впервые, что впоследствии позволило экономистам говорить о том, что крах носил институциональный характер, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя рекордное с 1987 года падение фондовых индексов.

«То есть технологии торговли фьючерсами на акции в 80-е годы прошлого века ещё не были совершенными, кроме того, портфельное управление и паевые фонды тоже были сравнительно новым явлением даже для западного мира.

Впервые со времён Великой депрессии обвал на рынке акций тогда потянул за собой обвалы на фондовых рынках стран Запада, однако, азиатские рынки устояли, потому что в Японии вовремя догадались объявить выходной и не проводить торги по акциям и облигациям.

Но сегодня для обвала рынка США есть уже и фундаментальные причины. В первую очередь, конечно, виновата паника, связанная с тем, что ВОЗ объявила о перерастании вспышки коронавируса в пандемию, а также с тем, что в США уже прогнозируют, что количество заражённых Covid-19 скоро может исчисляться тысячами.

Но есть и другая причина: обвал нефтяного рынка и цены нефти, неумолимо приближающиеся к $30 за баррель, что губительно для сланцевой отрасли, которая слишком закредитована.

Акции только одной крупной компании, добывающей сланцевую нефть, Oasis Petroleum менее чем за неделю после обвала цен на нефть упали в цене более чем вдвое.

Фондовый рынок опасается, что возможные банкротства сланцевиков могут потянуть за собой и банкротства некоторых банков. В общем, в США, да и не только в США, начинаются не скучные времена», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американские фондовые индексы закрылись 12 марта падением на 7,9−9,3%, это самый большой обвал с 1987 года.

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