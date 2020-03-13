, 14:50 — REGNUM Правительство Грузии в качестве мер по смягчению экономических последствий от распространения коронавируса COVID-19 выплатит проценты по кредитам за владельцев гостиниц. С таким заявлением 13 марта выступил премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщает агентство Report.

«В течение шести месяцев процентные ставки гостиниц с количеством номеров от 4 до 50 будет обслуживать государство. Это затронет примерно 2 000 гостиниц», — объявил глава грузинского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, представители гостиничного бизнеса ранее рассказали, что из-за распространения коронавируса многие туристы отменяют бронь в гостинцах и отказываются ехать в Грузию. Десятки гостиниц в стране вынуждены временно закрываться.