13 марта 2020 | Время чтения 3 мин

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович рассказал о ситуации на рынках и о том, чего можно ожидать ближайшее время.

Антон Покатович, , 14:52 — REGNUM В завершении недели рынки пытаются реализовать очередной отскок. На наш взгляд, говорить о том, что рынки на этой неделе уже нашли свое дно, всё еще рано — снижение в ближайшей перспективе может возобновиться и усилиться.

Рубль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

К некоторой стабилизации рыночных движений после еще одного провала в четверг привел очередной раунд скоординированной поддержки со стороны мировых ЦБ. ЕЦБ расширил ежемесячные объемы выкупа по программе QE до 120 млрд евро, а также продлил действие программы до конца 2020 года. Американский регулятор также расширяет набор выкупаемых бумаг (до всех видов UST) и увеличивает объёмы предоставляемой ликвидности через РЕПО — в рамках операций РЕПО ФРС предоставит рынку $1,5 трлн. На наш взгляд, усиление мер данной поддержки будет продолжаться пропорционально развитию пандемии в этих крупнейших экономических регионах мира.

Аналогичные поддерживающие меры мы видим и со стороны ЦБ РФ. Банк России запускает аукцион РЕПО «тонкой настройки» объемом в 500 млрд руб. Также регулятор продолжает реализовывать продажи валюты в рамках бюджетного правила, однако в весьма ограниченных объемах. Заметим, что с учетом последних изменений по сделке Минфина и ЦБ по продаже регулятором акций Сбербанка, акции Сбербанка будут переданы в Минфин одним траншем в апреле, апрельские объемы продаваемой валюты на рынке также возрастут, что усилит поддержку курса рубля.

В результате рублевой валюте в завершении недели удается укрепиться до уровней выше 73 рублей за доллар. На наш взгляд, наиболее актуальным диапазоном для движения рубля на ближайшее время остаются уровни 70−75 рублей за доллар.

В то же время мы сохраняем наши консервативные взгляды на нефтяной рынок. В пятницу нефтяные цены реализует отскок к уровням 35$, что также оказывает некоторую поддержку и рублёвым активам. Тем временем в условиях сохранения полноценных вирусных угроз для мирового роста, а также весьма серьезных намерений экспортёров начать ценовое противостояние в апреле, мы не можем исключать возобновления снижения нефтяных цен к отметкам 30$ и ниже и, соответственно, усиления давления на рубль и российские рынки.

При вышеописанных понижательных движениях в нефти рублевая валюта может на время выходить из вышеуказанного диапазона в 70−75 рублей за доллар и переходить к ослаблению к уровням 75−77 рублей за доллар. При развитии снижения в нефти и новых всплесках рыночного пессимизма по поводу вирусного фактора мы не исключаем и временного ослабления рублёвой валюты до уровней 80 рублей за доллар и ниже.

Резюмируя вышеизложенное, на наш взгляд, до конца марта — начала апреля рынки могут оставаться в процессе поиска дна. Другими словами, обновление локальных рыночных минимумов за счет спада еще на 15−25% от значений индексов текущей недели в этот временной период может быть реализовано.

В рамках нашего базового сценария мы ожидаем развития событий по умеренно-негативному вектору, предполагающему, что активная фаза роста вирусного давления на мировую экономику и рынки завершится в первом полугодии. Реализация данного сценария может привести к умеренному восстановлению нефтяных цен в диапазоне 40−50$ в перспективе второго полугодия, отсутствию кризисных явлений в экономике РФ, а также формированию среднегодового курса рублевой валюты в этом году вблизи уровней 68−70 рублей за доллар.