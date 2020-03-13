Москва, , 14:31 — REGNUM Новость об обвале на биржах США, конечно, тревожна, но о глобальном кризисе говорить рано, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов, комментируя рекордное с 1987 года падение фондовых индексов.

«По итогам прошедших торгов заокеанские биржевые площадки закрылись обвальным падением, продемонстрировав худший день с черного понедельника 1987 года.

Все три индекса вошли на медвежью территорию. На фондовых рынках доля алгоритмических систем, то есть роботов, достаточно велика. И когда искусственному интеллекту поступают сигналы о начале «медвежьего» рынка, они автоматически выставляют на продажу большой объем торгуемых активов.

Кроме того, фьючерсные контракты на нефть как одни из самых высокоспекулятивных инструментов идут вслед за американскими биржевыми индексами, и их цена падает вместе с ними.

Однако пока о кризисе говорить рано, но все выглядит достаточно тревожно. Сейчас игроки хотят видеть больше стимулирующих мер и больше решительных действий со стороны мировых регуляторов для предотвращения разрушительных последствий от коронавируса», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американские фондовые индексы закрылись 12 марта падением на 7,9−9,3%, это самый большой обвал с 1987 года.

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