Вильнюс, , 14:26 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 13 марта, созвал заседание госсовета по обороне в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На пресс-конференции после заседания он заявил о неизбежности влияния коронавируса на экономику, однако подчеркнул, что последствия можно будет прогнозировать, когда станет ясно, по какому сценарию развивается ситуация. В лучшем случае, если в Литве в условиях самоизоляции болезнь не будет распространятся, заболеваемость пойдёт на спад в ближайшие два месяца и ЕС и мире, то литовская экономика потеряет порядка 0,5−1,5% ВВП.

«Это не рецессия. Экономический рост останется, но он не будет таким быстрым, как раньше», — подчеркнул Науседа, оговариваясь, что это самый оптимистичный сценарий.

В худшем случае допускается и нулевой рост экономики, если ситуация затянется надолго, вплоть до конца 2020 года.