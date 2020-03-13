Тбилиси, , 14:20 — REGNUM Внешнеторговый оборот Грузии в январе и феврале, несмотря на введенные из-за коронавируса COVID-19 ограничения, вырос. Доклад с экспресс-данными 13 марта разместила Национальная статистическая служба Грузии на своем сайте.

По данным ведомства, за первых два месяца текущего года внешнеторговый оборот Грузии составил $1,855 млрд, что на 6,1% больше, чем за такой же период 2019 года. В том числе $526 млн составил экспорт, что на 4,5% больше, чем в прошлом году. И $1,329 млрд пришлось на импорт, что больше прошлогодних показателей на 6,8%.

В общей сложности отрицательный торговый баланс, по подсчету статистической службы, составляет $803 млн или 43,3% от общего товарооборота.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе и феврале 2020 года из-за распространения коронавируса Грузия ввела ограничения на сообщение с Китаем и Ираном.

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