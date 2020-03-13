Бишкек, , 14:05 — REGNUM За 2019 год в Киргизии оказано рыночных услуг на сумму 766 млрд сомов (730 млрд рублей), что на 5% больше по сравнению с показателем 2018 года. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

В минувшем году в структуре валового внутреннего продукта республики доля рыночных услуг, по предварительным данным, составила около 33%.

Увеличение объемов услуг наблюдалось во всех регионах Киргизии, но наиболее значительное зафиксировано в киргизской столице — на 6%, в Джалал-Абадской области — на 5,2%, в Таласской области — на 4,1% и в Нарынской области — на 4%.

Самым активным в этой сфере в 2019 году традиционно стал город Бишкек, зарегистрированными в котором юридическими и физическими лицами оказано услуг на сумму около 400 млрд сомов (более 380 млрд рублей).

Из них более 70% приходится на оптовую и розничную торговлю, ремонт автомобилей и их принадлежностей. По сравнению с 2018 годом объем таких услуг увеличился на 6%.